A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II, realizou uma operação exitosa após levantamento de informação de um possível roubo na estrada Xiburema, nas proximidades do KM 18 de Sena Madureira.

Os militares, após as informações, se deslocaram ao local e conseguiram interceptar um maior de idade de 19 anos e um menor infrator de 15 anos, que estavam vindo no quadriciclo em direção à cidade.

Os infratores da lei haviam se deslocado ao local e de posse de uma arma de fogo tipo escopeta consumaram o roubo, sendo que eles subtraíram uma motoserra, uma roçadeira, um quadriciclo, 01 uma laterna, 03 três celulares, 01 cartucho cal. 16, três espingardas cal. variados e ainda a escopeta utilizada no roubo.

O autor de 19 anos deverá responder pelo crime de roubo majorado, que atualmente configura-se crime hediondo.

No caso do menor infrator, este responderá por fato análogo ao ato infracional do crime de roubo e poderá ficar no máximo 03 anos internado na pousada.