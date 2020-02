Um homem ainda não identificado morreu em um grave acidente, na tarde desta sexta-feira (28), na estrada Variante, na BR-364, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo informações de populares, a vítima trafegava em uma motocicleta pela rodovia quando tentou fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com um carro que vinha no sentido contrário. Após o acidente, o motorista do veículo maior permaneceu no local para prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas ao chegar no local, os socorristas constaram que a vítima já estava sem vida.

O Policiamento de Trânsito também estive no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.