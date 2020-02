O monitorado por tornozeleira eletrônica Cristian Jonathan de Araújo, 18 anos, foi ferido com um tiro no braço, na noite desta quinta-feira (27), na Rua Barbosa Lima, no Bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe da vítima, ela estava dentro da residência conversando com o filho, quando um homem não identificado chamou Cristian no portão da casa. Quando o jovem foi ver quem o chamava, acabou sendo atingido por um tiro de escopeta no braço.

A vítima disse que não viu quem teria efetuado o tiro, pois autor do disparo estava escondido atrás do muro. Mesmo ferido, Cristian correu para dentro de casa e se trancou. O criminoso fugiu do local após a ação.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já iniciaram as Investigação.