O jovem José Weligton, 18 anos, foi ferido com um tiro na mão esquerda, na tarde desta sexta-feira (28), no cruzamento entre as ruas São Paulo e Rio Grande do Sul, na região conhecida como Papoco, no Bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, José foi baleado por membros de uma facção criminosa que domina aquela área. Como na região prevalece a lei do silêncio, policiais militares que atenderam a ocorrência não conseguiram mais detalhes sobre o ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar ainda tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).