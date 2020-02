O governador Gladosn Cameli (Progressistas) declarou ao ContilNet que o atual diretor do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Lucas Gomes, será de fato exonerado de sua atual função. A mudança deverá ocorrer nos próximos dias, logo após uma espécie de transição do cargo.

De acordo com o governador, Lucas fez um excelente trabalho à frente do cargo, considerado um dos mais perigosos, porém, Cameli frisa que Gomes teve desgaste. “O Lucas teve um desgaste com a categoria e chegou em uma situação que não dá mais. Determinei ao secretário de segurança que faça a mudança”, explicou.

Gladson garantiu que Lucas não ficará fora do governo. Segundo ele, o gestor deverá assumir um cargo de confiança no governo. “Ele não vai sair do governo. Vai ficar com a gente”, salientou.

O chefe do palácio Rio Branco pontuou que ainda não há um nome em caráter oficial para assumir o posto no lugar de Lucas, porém, nos bastidores, o nome do policial penal Arlenilson Barbosa, ligado ao PDT, é especulado para assumir a pasta.