O fazendeiro Gerson Santos do Carmo, 45 anos, foi ferido com três tiros, na noite desta quinta-feira (27). O fato aconteceu na propriedade rural da vítima, localizado no km 5 do Ramal do Riozinho do Rola, no km 5 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, três homens encapuzados, de posse de armas de fogo, invadiram a prioridade, renderam o homem e começaram a recolher os bens da casa. Os criminosos levaram vários objetos, uma espingarda e a caminhonete da vítima.

Quando os criminosos foram saindo do local, efetuaram 3 disparos contra Gerson. Um dos tiros atingiram o tornozelo, outro de raspão no pesco e mais um de raspão na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram com o carro da vítima. O veículo foi encontrado abandonado às margens da estrada, pouco tempo após o assalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou Gerson para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos assaltantes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.