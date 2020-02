A Justiça condenou o Iapen a indenizar em R$ 100 mil o apenado José dos Santos Araújo. A decisão estás no Diário Eletrônico desta quinta-feira (27).

O presidiário estava recluso na Penitenciária Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, para cumprimento de pena privativa de liberdade, quando teria sido espancado e perfurado por outros detentos. O juiz do caso entendeu que o Iapen é responsável pela segurança de todos os apenados.

Diz a denúncia feita pelo Ministério Público que em 19 de abril de 2012, por ocasião do “banho de sol”, o preso foi abordado por pelo menos 12 detentos, que lhe espancaram e furaram seu tórax e abdômen. Em razão disso, foi encaminhado ao Hospital Regional do Juruá, onde se submeteu a seis procedimentos cirúrgicos, permanecendo quase 03 (três) meses internado. Hoje, em decorrência do episódio, tem dificuldades de locomoção, utiliza cadeira de rodas e depende da ajuda de terceiros para realizar atividades rotineiras. Ele, considerando a gravidade do seu estado, encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar.