Morreu na manhã desta quinta-feira (27), aos 72 anos, Valdir Espinosa, ex-técnico de futebol que foi campeão do mundo pelo Grêmio, em 1983, e que comandou o Atlético na famosa ‘Selegalo”, em 1994. Ele sofria de complicações na região do abdômen, sendo submetido a uma cirurgia no último dia 17, mas não se recuperou.

Desde dezembro de 2019, Valdir era gerente de futebol do Botafogo, clube com o qual tinha grande identificação pela conquista do Campeonato Carioca de 1989, que tirou o clube de General Severiano da fila de 21 anos sem troféus.

Sua mais célebre conquista, entretanto, foi a do Mundial Interclubes de 1983, pelo Grêmio, sobre o Hamburgo, da Alemanha. Pouco antes, ele comandou o tricolor gaúcho na conquista da Libertadores, sobre o Peñarol. Aquele time projetou Renato Gaúcho para o estrelato.

Anos depois, em 1994, ele reencontrou Renato, desta vez no comando do Atlético, na famosa “Selegalo”, que reunia atletas de renome como Neto, Luís Carlos Winck, Éder Aleixo, Adílson Batista e Gaúcho. Porém, Espinosa fracassou ao lado dos comandados e não conseguiu o sucesso de outrora.