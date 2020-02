A guerra entre facções criminosas está deixando a população de Manoel Urbano em pânico. Em mais um capítulo dessa “briga” entre rivais, membros do Bonde dos 13 invadiram uma área que era dominada por membros do Comando Vermelho no centro da cidade e tiram fotos e fizeram vídeos com armas em punho.

As imagens circularam rapidamente nas redes sociais, mostrando e anunciando uma futura guerra e derramamento de sangue. Um dos bandidos, identificado pela polícia como Matheus Alves da Silva, mostra de cara limpa um revólver em comemoração a uma área tomada pelo grupo criminoso dele.

Os moradores da cidade reclamam do baixo efetivo da segurança pública no município, pois só existem dois policiais militares e uma viatura para realizar uma ronda em todo o perímetro urbano. Já na delegacia, há somente um policial civil de plantão, mostrando claramente que essa área precisa de uma atenção especial urgente.

Munícipes relatam que todas as noites escutam barulhos de tiros em vários pontos da cidade, causando pânico e medo a sociedade que lá vivem.

Nesta quarta-feira (26), um jovem, identificado inicialmente como Rodrigo, escapou de ser morto a tiros por uma dupla que estava em uma motocicleta modelo Bros.

Os moradores aguardam ansiosamente por uma Operação Policial que restabeleça a ordem e a segurança de todos.

Veja o vídeo: