Imagens que circulam nas redes sociais mostram foliões trocando socos e chutes na noite de terça-feira (25), última noite de carnaval, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, não houveram registros de feridos durante a briga que foi registrada por diversas pessoas que estavam no local.

Mesmo com a situação, as forças de Segurança Pública avaliaram o carnaval de 2020 como um dos mais tranquilos da história do Acre.

Vejo o vídeo: