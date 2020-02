O rio Madeira, localizado à margem de Porto Velho (RO), está com seu nível a 34 centímetros acima de sua cota de alerta, isso de acordo com a última medição realizada pela Marinha do Brasil através do Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico.

Com a marca de 15,34 metros em seu nível, o rio Madeira atinge o maior volume de água neste mês de janeiro, e de acordo com o instituto Climatempo, a previsão de é de que os próximos dias sejam de chuvas na região.

O rio ainda segue longe de sua maior cota histórica do mês, que é de 18,62 metros, porém essa medição já é motivo de precaução por parte das autoridades públicas e comunidades ribeirinhas.