Um sargento da Polícia Militar do Acre (PM-AC) e a mulher dele sofreram um acidente com um quadriciclo na manhã desta quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros informou que o casal retornava da zona rural de Sena Madureira e capotou o quadriciclo no km 8 da BR-364.

O militar sofreu um corte em um dos supercílios e a mulher fraturou a mandíbula. Os dois ficaram também com escoriações pelo corpo e foram transferidos para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Os dois estavam conscientes. O Samu acionou a gente e fomos lá socorrer. A ambulância do Samu estava para Rio Branco porque tinha levado um pessoal para a capital. Ela ralou a perna, teve escoriações”, relatou o sargento do Corpo de Bombeiros Carlos Queiroz.

Ainda segundo o sargento, o quadriciclo do casal era arrastado por outro veículo quando o acidente ocorreu. A corda usada para puxar o quadriciclo teria quebrado causando o capotamento.

“A corda quebrou, enrolou no eixo do quadriciclo e ele capotou. Levamos os dois para o hospital de Sena Madureira”, concluiu.