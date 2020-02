Ao final do evento a prefeita participou do plantio de uma muda de Ipê Branco, simbolizando a paz entre as religiões

A convite do padre Mássimo Lombardi, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, prestigiou na manhã desta quarta-feira de Cinzas (26) das comemorações de um ano de criação do Almoço Solidário, ação social promovida pela Igreja Católica na Cidade do Povo.

De acordo com o sacerdote, o objetivo do Almoço Solidário, que há um ano é oferecido gratuitamente no Centro Comunitário São Marcos à comunidade local vai além da intenção de mitigar a fome das famílias carentes do bairro.

“É um momento de confraternização entre as pessoas, um momento especial para que elas se conheçam, conversem e vivam em comunhão, sem ódio, sem violência, para que elas vivam a paz, o amor de Deus”, explicou Padre Mássimo.

Autoestima

Ele agradeceu a participação da prefeita Socorro Neri no evento e afirmou que as pessoas mais humildes da comunidade se sentem valorizadas com a presença dela. “A vinda da prefeita aumenta a autoestima dessas pessoas, que se sentem abandonadas, discriminadas. A vinda de autoridades como a prefeita a essa comunidade é muito importante para essas pessoas”, enfatizou Padre Mássimo.

Mundo melhor para todos

Em uma breve fala, Socorro Neri disse estar muito feliz e honrada em poder participar do almoço. Ela afirmou que o Almoço Solidário tem grande relevância. “É o maior de todos os sentimentos: o afeto ao indivíduo, o afeto à pessoa humana”, enfatizou, acrescentando que “o mundo só vai ser melhor quando for melhor para todas as pessoas”.

Cultura de paz

Após o almoço, que também teve a participação de representantes de igrejas evangélicas e do presidente do Instituto Ecumênico Fé e Política, Manoel Pacífico, a prefeita foi convidada a plantar uma muda de Ipê Branco, simbolizando a paz entre as pessoas e todas as religiões.