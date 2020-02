O jovem Eduardo Souza de Macedo, de 19 anos, morreu no pronto-socorro de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (26). Eduardo perdeu o controle de uma motocicleta e bateu numa árvore no estacionamento da Arena da Floresta (Arena Acreana), em Rio Branco, na madrugada de domingo (23).

No dia do acidente, o jovem estava consumindo bebidas alcoólicas em uma distribuidora, na companhia da adolescente Dini Vitória Alves Constâncio, de 16 anos, e alguns amigos. Os dois jovens saíram do local e foram andar de moto pela Avenida Amadeo Barbosa, quando ocorreu o acidente.

Eduardo e Vitória estavam usando capacete, mas com o impacto do acidente, o capacete saiu da cabeça da adolescente e ela bateu no meio fio, morrendo no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conseguiu levar somente Eduardo com vida ao pronto-socorro de Rio Branco, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensa (UTI) e, após ficar 3 dias internado, morreu.