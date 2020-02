Homem ainda não identificado foi encontrado morto durante a madrugada desta quarta-feira (26) na Rua Júlia, comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados dentro de um saco plástico.

De acordo com a polícia, por volta das 3h30 da madrugada um morador passou pela rua e encontrou o corpo da vítima jogado em via pública, próximo a uma área de mata, e acionou a polícia.

Segundo a DEHS, a vítima estava com os pés e mãos amarrados com um fio, além de estar com marcas de agressão física pelo corpo, o homem estava enrolado em um saco grande de plástico.