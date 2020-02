Por conta de briga entre facções de Mato Grosso e São Paulo, o cantor MC Lan foi impedido de se apresentar em uma casa de festas de Rondonópolis (215 km ao Sul). A apresentação ocorreria na madrugada desta terça-feira (25), no entanto o cantor sequer subiu ao palco.

As informações sobre o cancelamento do show por conta de atrito entre o Comando Vermelho, principal grupo criminoso de Mato Grosso, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), que domina São Paulo, estado de origem do cantor, ganharam repercussão nas redes sociais.

O proprietário da casa noturna Eita Bier Pub disse ao Gazeta Digital que o cantor ficou no hotel e nem foi até o estabelecimento. A justificativa apresentava pelo empresário do artista foi de que ele estava impedido, pelo Comando, de tocar no local.

O empresário conta que o cancelamento foi comunicado ao público durante a festa e que os clientes continuaram no local. Havia outras atrações no carnaval promovido pelo pub e MC lan foi a única anunciada que faltou.

“Estou vendo com meus advogados como proceder ainda, porque não foi por minha culpa que o show não aconteceu. Parece que foi briga entre facções”, informou o empresário. Segundo ele, o cachê o artista foi pago antes da apresentação e não devolvido por causa do impedimento.

Na página oficial do MC não há qualquer comunicado ao público sobre o cancelamento do show.