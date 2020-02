Contratado no inicio do ano como um dos principias reforços do Atlético Acreano para a temporada 2020, o goleiro Dida não faz mais parte do elenco.

O jogador, que não chegou a fazer três partidas pelo atual campeão estadual, foi emprestado até o meio do ano para o Real Ariquemes-RO.

Dida deve se apresentar ao time rondoniense nesta quarta-feira, 26. O Atleta têm passagens pelo Furacão de Jamari, onde conquistou os títulos de 2017 e 2018.

O treinador do atlético Acreano Josy Braz confirmou o empréstimo do goleiro, que foi contratado para ser o títular durante a temporada. “Ele alegou problemas particulares e queria ficar mais perto da família”, disse o treinador.

O Galo tem ainda no elenco como opções os goleiros Edvandro e Babau, ambos oriundos do futebol local.

Classificado com antecedência para as seminais do Campeonato Estadual, Atlético só volta a jogar no dia 5 de março.