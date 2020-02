O corpo do idoso José Oliveira César, de 77 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição, na noite desta quarta-feira (26), dentro de uma casa na Rua Noruega, no Conjunto Esperança 3, em Rio Branco.

O filho da vítima disse que ligou para o idoso e outra pessoa atendeu o celular, por conta disso, suspeitou que algo tivesse acontecido e decidiu ir à casa do pai. No local, o rapaz percebeu que a janela estava aberta, e logo depois, encontrou José caído e sem vida dentro de um quarto.

O corpo do idoso não apresentava perfurações de faca ou tiros. O filho ainda percebeu que a carteira e celular do pai não estavam no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda não se sabe as causas da morte, mas o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).