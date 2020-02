Após cinco noites de folia, a última noite de Carnaval promovida pela Prefeitura de Rio Branco foi realizada na terça-feira, 25, com o já tradicional Concurso de Blocos Carnavalescos, na Avenida Epaminondas Jácome.

Ao todo, três blocos se apresentaram no desfile: 6 é D+, Sambase e Unidos do Fuxico. A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, prestigiou a festa e destacou a importância dela para a cidade.

“É muito bonito ver o quanto eles se dedicaram e se prepararam para trazer à população esse espetáculo tão bonito. O Carnaval é uma magia, é uma alegria tão grande, e o melhor é quando é organizado. Por isso, a Prefeitura faz questão de fomentá-lo , para entregar uma folia segura e para toda a família. Neste ano, encerramos sem nenhuma ocorrência de natureza grave em nossas festas, assim como ano passado, e por isso, agradeço todo o apoio da Segurança Pública do Estado”, disse a prefeita.

Bicampeonato



Pelo segundo ano consecutivo, a grande campeã do Concurso de Blocos de Rio Branco foi a Unidos do Fuxico, do Bairro Quinze. O grupo levou para a avenida o tema “Façam suas apostas, a sorte está lançada”. Entre as alegorias, estiveram jogos de damas, cassino e esportes, entre outros.

O presidente do bloco, Wellington Fraga, falou da alegria de levar para casa o título por mais um ano. “É muita emoção. Não tenho palavras para expressar o que todos nós estamos sentindo. Trabalhamos muito, suamos a camisa, colocamos muito esforço e ter esse resultado é gratificante”, contou, emocionado.

Além da premiação em troféu, o grupo ganhou R$ 5 mil. Já a Sambase, que garantiu o segundo lugar, levou R$ 4 mil. A última colocada, 6 é D+, ganhou R$ 3 mil.

Carnaval da paz

Neste ano, a Prefeitura de Rio Branco promoveu cinco noites de Mercado Folia no Novo Mercado Velho, local que foi palco oficial do Carnaval da cidade. Lá, diversas bandas, grupos de folguedos e marchinhas se apresentaram ao público presente.

Além disso, a gestão municipal ainda apoiou na realização do Carnaval nos Bairros de nove localidades: Procon, Cadeia Velha, Manoel Julião, Esperança, Universitário, Aeroporto Velho, Tucumã I e II e Cidade do Povo.

“Quero agradecer a cada folião que veio no espírito de paz, alegria, amor e de tranquilidade brincar o Carnaval. Nossa prefeita Socorro Neri pensou mesmo em uma festa para toda a família, que fomentasse também toda uma economia criativa. Agradeço a cada presidente de bairro que fez seu Carnaval acontecer, a cada presidente de bloco que nos trouxe esse lindo espetáculo. Também a cada folguedo e a cada artista que subiu no palco do Mercado Folia. Viva os trabalhadores da cultura. Viva a cultura do Acre e de Rio Branco. Viva a cultura do Brasil!”, destacou Sérgio de Carvalho, presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil.