O desfile dos blocos marcou o último dia de Carnaval no Centro de Rio Branco. O evento aconteceu na rua Epaminondas Jácome, no Mercado Velho. O vencedor foi o bloco Unidos do Fuxico, bicampeão da competição, que recebeu um prêmio de R$ 5 mil. Mas o comércio informal que atua na região também comemorou com o aumento das vendas.

No local já funciona, todos os fins de semana, a tradicional Feira da Economia Solidária, onde artesãos e outros permissionários vindos de vários pontos da cidade têm a oportunidade de comercializar seus produtos. Além desses, tem os comerciantes de comida regional, que oferecem alguns dos pratos tradicionais da culinária acreana. Com a realização do desfile dos blocos nesta terça-feira, esses comerciantes viram suas vendas aumentar consideravelmente.

Val Freitas vende alimentos, pratos a base de carne fritas na chapa. Ela reclamou que, nas primeiras noites de carnaval, o movimento no comércio da região foi considerado fraco. E argumentou que isso se deu em virtude a realização de eventos carnavalescos em diversos bairros da capital.

“Mas hoje [terça-feira] estamos com um aumento nas vendas. Está dando para tirar um bom dinheiro”, alegrou-se Val.

Próximo a ela, em uma barraca instalada apenas para funcionar no carnaval, uma família inteira trabalhava para atender à grande demanda por bebidas diversas. A banca era comandada por Raimunda de Brito, que atendia ao caixa. Ao seu lado estavam o marido e outros quatro filhos. De acordo com ela, todos trabalhavam incessantemente desde o início da noite para atender à grande demanda.

“Somos seis aqui para dar conta de tudo, pois hoje as vendas cresceram bastante. Está dando um bom faturamento”, comentou Raimunda.

Já Agostinho de Lima Marques, que também vendia bebidas na entrada do Mercado Velho, esperava tirar naquela noite o que não conseguiu nas demais nesse carnaval. Ele alegou movimento fraco em virtude de não estar instalado na Feira de Economia Solidária, mas disse que o que estava ganhando ser bem-mais que os dias anteriores.

“Hoje melhorou muito por causa da realização do desfile dos blocos. Tem muita gente consumindo cerveja suja aqui. Até o fim da noite espero tirar mais do que tirei nas outras noites”, disse.