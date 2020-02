Em Porto Velho (RO), um homem está sendo procurado por ser suspeito de raptar um bebê de apenas oito meses.

De acordo com as informações, o homem foi identificado como; F. M. B., de 30 anos. A bebê que supostamente ele raptou é filha de sua ex-namorada, a criança foi levada de uma residência no bairro São João Batista.

Conforme relatos da mulher aos policiais, ela disse que; o suspeito chegou em sua residência, supostamente sob efeito de drogas e tentou manter relação sexual à força, porém, ao ser contrariado, ficou transtornado, pegou a criança e fugiu em uma bicicleta tomando rumo ignorado.

Segundo a mulher, de imediato a Polícia Miliar foi acionada, então, os policiais tentaram rastrear o suspeito através da tornozeleira, já que o mesmo é apenado e estava sendo monitorado, mas, infelizmente, a Polícia não teve sucesso e até o momento não localizou o suspeito.