Um vídeo gravado no estado do Pará mostra uma cena curiosa e real. Ao ser abordado pela PRF, o motorista que viajava com outras três pessoas em um carro BMW X6, avaliado em mais de R$ 400 mil, acabou tendo o veículo apreendido.

O policial ofereceu ajuda e disse que poderia passar o número de um mototáxi para que eles pudessem retornar à cidade, mas o condutor, que não teve a identidade revelada, acabou rindo e disse que já estava acionando o piloto do seu helicóptero que rapidamente chegou a base da PRF onde eles embarcaram e seguiram viagem.

Segundo informações, o motivo da retenção teria sido o insulfilm do carro, pois a transparência dos vidros estava abaixo do limite mínimo permitido por lei.