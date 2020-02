Moradores do Bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, solicitaram que a equipe do Ecos da Notícia estivesse no bairro para conferir a situação dos esgotos estourados nas ruas Antonio de Souza Araújo e Geraldo Perche. Eles pedem socorro ao Departamento de Água e Esgoto (Depasa).

Os moradores reclamam das péssimas condições da rede de esgoto do bairro, pois se sentem abandonados pelo poder público. Os moradores disseram que todas as ruas estão apresentando problemas na rede de esgoto, sem exceção, e ainda há muitos bueiros que estão sem tampas, ocasionando vários acidentes de trânsito.

“O bairro está em total calamidade pública”, declarou uma moradora do bairro. A mulher acompanhou a reportagem durante os registros da situação de uma das ruas e mostrou os problemas.

Os moradores cobram uma intervenção com urgência nas ruas do bairro, por parte do poder público. Os populares ainda cogitam procurar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), para denunciar o descaso que se encontra o lugar.