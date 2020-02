Os jovens Thalles Marques de Oliveira, 26 anos, e Felipe Mota Tavora, 27 anos, foram esfaqueados na madrugada desta segunda-feira (24), durante uma festa de carnaval no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que estavam na festa, ocorreu uma confusão fora do espaço do evento e Thalles tentou ajudar um amigo que estava desmaiado, mas acabou sendo atingido pelo golpe de faca, e nem conseguiu ver quem lhe feriu. A facada foi tão profunda que atingiu o fígado de Thalles, que precisou por um procedimento cirúrgico ainda na manhã desta segunda-feira.

Felipe foi outro jovem esfaqueado durante a festa. A reportagem não foi informada sobre a forma como o rapaz foi esfaqueado, apenas que também estava no meio dessa confusão.

O advogado Gabriel Santos, um dos principais organizadores do evento, afirmou à reportagem que o crime ocorreu do lado de fora da festa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e o encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar, que esteve presente no local, tentou procurar por suspeitos de ferir os jovens, mas ninguém foi encontrado. Como a equipe plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não foi acionada, as investigações ficaram a cargo da Delegacia de Polícia Civil daquela região.