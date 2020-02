Ítalo Otávio Faustino Paixão, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta terça-feira (25). O fato aconteceu na Rua Juarez Távora, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe da vítima, disse que Ítalo tomava remédios controlados, e era estudante do curso de matemática. Populares disseram ainda que chegaram a ouvir barulho de dois tiros e quando foram ver o jovem estava caído em via pública, já ferido com um tiro na cabeça. Disseram ainda que chegaram a ouvir o som de uma motocicleta deixando em fuga do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Ítalo já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).