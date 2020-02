Itamar Pereira do Nascimento ; Emerson Santos da Silva ; Rossio da Silva Chagas e Bruno Dias do Nascimento que segundo inquérito policial integração o “tribunal de justiça” de uma facção criminosa, foram condenados a 133 anos (penas somadas), de prisão pelo assassinato de Ane Priscila Moraes,e morto com um tiro na cabeça, e pela tentativa de homicídio do marido dela, Halyff Farias de Souza, crimes ocorrido após sequestro do casal ocorrido no ano de 2018, no município de Bujari.

De acordo com o processo, o casal tinha uma dívida com o tráfico de drogas e teria sido julgado e condenado a morte pelo “tribunal do crime”.

O casal foi sequestrado no município de Bujari, distante cerca de 23 km de Rio Branco, a capital do Acre e levado a um ramal da Vila Custódio Freire, onde o quarteto decidiu matar o casal, a tiros.

Ane Priscila morreu no local com um tiro na cabeça e o marido dela também foi baleado, mas conseguiu sobreviver.

Todos os acusados devem cumprir a pena inicialmente em regime fechado e correspondem aos dois crimes pelos quais foram acusados, o de homicídio e tentativa de homicídio.

As penas individuais:

Itamar Pereira do Nascimento foi condenado a 32 anos de prisão; Emerson Santos da Silva teve a pena estipulada em 26 anos de prisão; Rossio da Silva Chagas pegou 49 anos e Bruno Dias do Nascimento teve a pena de 26 anos.

Os quatro foram a júri popular pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco e a sentença foi publicada no dia 20 de fevereiro.