Um sargento da Polícia Militar do Acre e um criminoso identificado como Igor Melo da Silva ficaram feridos em uma troca de tiros na manhã desta segunda-feira (24), na Rua Avelã, no Bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Igor estava em uma motocicleta e realizou um arrastão pelas ruas do bairro. O policial estava se dirigindo ao Batalhão, quando encontrou uma vítima que pediu ajuda e informou as características do bandido. O PM rapidamente identificou o assaltante e deu ordem de parada, mas o criminoso sacou uma arma e efetuou vários disparos contra o policial.

Um dos tiros atingiu o colete e outro o tornozelo do militar. O policial, para se defender da injusta agressão, sacou uma arma e efetuou apenas um disparo que acertou o peito do bandido.

O militar ainda acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou o criminoso para pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. O militar também foi atendido pela equipe do Samu e levado ao PS.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).