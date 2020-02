OGoverno do Estado do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Antônio Alves Pereira, ocorrido na noite deste domingo, 23, em Rio Branco.

Em agosto de 2019, Antônio Pereira participou de sessão solene em homenagem ao time de locutores da Rádio Difusora Acreana. A homenagem foi para os grandes baluartes da Voz das Selvas.

O Governo do Estado rende homenagens póstumas a este comunicador ilustre que dedicou sua história de vida em prol da comunicação do Acre. Que neste momento de dor, a fé e a solidariedade sejam fontes de esperança e consolo para toda a família enlutada.

Silvânia Pinheiro

Secretária de Estado de Comunicação