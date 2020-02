O condutor de um carro, que não teve o nome divulgado, e a passageira Edineide Martiz Gomes, 38 anos, ficaram feridos após o carro deles capotar, na noite deste domingo (23), na BR-317, sentido Capixaba/Senador Guiomard.

Segundo informações de populares, o capotamento ocorreu no perímetro urbano do município de Capixaba, próximo a um posto de combustíveis. As causas do acidente ainda não foram divulgadas, mas há relatos de que o veículo em alta velocidade no momento do ocorrido.

Testemunhas que encontraram as vítimas feridas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a família para o Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard.

O policiamento de trânsito também esteve no local, junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para realizar os devidos procedimentos. O condutor fez o bafômetro e obteve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Após os procedimentos, o veículo foi recolhido por um guincho ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).