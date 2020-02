Com a presença de grande público, teve início neste domingo (23), a terceira noite de carnaval regional em Rio Branco. O clima de tranquilidade nos bairros, onde a Prefeitura e a comunidade juntaram parcerias, garantiu um ambiente alegre e seguro ao folião.

A prefeita Socorro Neri, compareceu ao “Mercado folia”, no calçadão do Novo Mercado Velho, acompanhada das netas e do marido. Ela tem acompanhado com zelo o movimento nos bairros Cidade do Povo, Cadeia Velha, Aeroporto Velho, Universitário, Manoel Julião e Vila Ivonete.

“O Carnaval está sendo muito bom, com alegria e com harmonia. A violência praticamente zero nos espaços da folia, isso nos deixa muito felizes. A Prefeitura novamente organizando o carnaval da cidade com atividades, tanto aqui no Novo Mercado Velho, quanto em 10 bairros, no carnaval comunitário, o que tem demostrado que esse é um formato muito bom. As comunidades participam, aquece a economia, muita gente consegue trabalho e aumenta a renda familiar nesse período”, destacou Neri.

Ela ressaltou que nesse período a economia solidária encontra uma movimentação forte. Alcança desde o catador de latinhas até os músicos que também tem o mercado de trabalho aquecido. “Tudo é muito positivo para a cidade, sobre tudo, por ser uma festa tradicional não podemos deixar de realizá-la. Precisamos manter a tradição. Quando o Carnaval é com alegria e com paz, realmente todos ganham”, concluiu.

A Prefeitura por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), apoia o carnaval comunitário, disponibilizando as bandas e infraestrutura. As secretarias municipais de Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos, além da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans), também estão com equipes reforçadas, a população aprova as ações.

Jorgenete Jardim, presidente da Associação de Moradores do Setor II, da Cidade do Povo, fez questão de agradecer a prefeita Socorro Neri, pelo apoio na realização do carnaval na comunidade. “Essa ação para nós é um evento importante. Em nome da comunidade agradeço a prefeita pela sensibilidade de nos ajudar que fizéssemos um excelente Carnaval. Aqui é uma comunidade onde moram pessoas de diferentes vivências, que se confraternizam e brincam num mesmo espaço. Nosso carnaval está lindo”, destacou

Bloco na rua

Criado há quarenta anos o bloco carnavalesco Urubu Cheiroso já não possuiu mais o mesmo glamour, dos anos 80, porém carrega a tradição de ser um forte instrumento de inclusão social. O tradicional bloco carnavalesco, com a proposta de levar o brincante da hora às ruas, uma espécie de abre alas para o desfile competitivo dos blocos que ocorrerá na terça-feira (25), reuniu centenas de foliões neste domingo.

“Nossa preferência é a acessibilidade. Crianças, idosos, mulheres grávidas e com criança de colo todos tem o mesmo espaço. Este ano um grupo de indígenas participou do Urubu Cheiroso, que tem como mantra a acessibilidade e igualdade de gêneros. Quem é da paz, tá no bloco”, explicou Eró Chaves um dos fundadores do bloco carnavalesco.

A festa carnavalesca disponibiliza programação gratuita para todas as idades. Dona Maria Fidelis, moradora do bairro Habitása, é um exemplo. Ela já completou 86 anos e sempre gostou de dançar, mas sua paixão é mesmo o Carnaval.

“O público idoso dessas dez localidades apoiadas pela Prefeitura sempre tem atrações próprias. A gente aprende com os pequenos ou os jovens novas coreografias das músicas tocadas. O Carnaval é muito bom, mas o melhor é ter 86 e ser independente”, ponderou a experiente Maria.