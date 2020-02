O Siosp foi acionado em Brasiléia neste final de semana pelo número de emergência (190), para que enviassem uma guarnição até centro da cidade, na rua Marechal Rondon, afim de prender um indivíduo que foi pego por populares praticando furto.

Segundo foi apurado, A. A. A. Silva, de 18 anos, foi avistado andando pela rua com um televisor nas costas. Ate aí tudo bem se não fosse por um detalhe. O mesmo já e conhecido no mundo do crime pela prática de furtos pela cidade.

Ao ser abordado com uma TV de 43 polegadas nas costas, uma caixa de som e outra pequena contendo joias, não pensaram duas vezes e o detiveram até a chegada da viatura da Polícia no local e ser entregue.

O jovem foi levado para a delegacia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.), além de mostrar o local de onde se apossou dos objetos, para que fosse restituído aos proprietários. O caso agora está nas mãos do judiciário do Município.