O aventureiro norte-americano “Mad” Mike Hughes, 64, morreu em um acidente durante o teste de um foguete construído por ele no deserto da Califórnia (EUA). Hughes, que recentemente havia se filiado às teorias conspiratórias de que a Terra é plana, desenvolvia projetos de foguetes buscando atingir altura suficiente para tentar desacreditar cientistas e “provar” que o planeta não é redondo.

Hughes era um dublê e showman conhecido internacionalmente. Ele detém o recorde mundial de salto em distância com uma limusine, tendo atingido 31 metros durante uma apresentação no Lincoln Center, em Washington.

O acidente fatal ocorreu no sábado (22), quando Hughes testava o segundo foguete construído por ele. Desta vez, a construção e lançamento faziam parte de um reality show do canal US Science Channel. De acordo com a divulgação oficial do canal, a série mostraria os esforços de três equipes para construir foguetes com orçamento reduzido de US$ 18 mil (R$ 79 mil).

Desta vez, o objetivo de Hughes era alcançar a altitude de 5 mil pés (1,5 km) em um foguete movido a vapor pressurizado.

Queda do foguete foi registrada em vídeo

O lançamento do foguete e a queda foram registrados em vídeo e divulgado nas redes sociai.

Veja vídeo: