A vencedora do Masterchef 2018, Maria Antonia Russi, impressionou os fãs ao mostrar uma foto de como seu rosto ficou após ela ter sofrido um grave acidente. A face da cozinheira ficou desfigurada.

O acidente aconteceu após cair enquanto esquiava na neve da Suíça, onde ela tem passado férias com o filho, João Pedro.

Na última terça-feira, brincando com o João Pedro de ski, sofri um acidente. Simplesmente caí barranco abaixo. Era começo de noite e eu fiquei assustada e com medo”, afirmou ela, que tentou se tranquilizar. Imediatamente liguei pro meu médico, que, além de ser um super cirurgião plástico, é um amigo muito querido e me ajudou nos primeiros socorros”, escreveu Maria.

Para finalizar, a chef de cozinha refletiu: “Lembram daquela promessa de não reclamar esse ano? Então, consegui!! Eu ri de mim mesma e segui com as minhas férias. Hoje estou bem melhor, e feliz por não ter sido nada grave.Vamos rir mais de nós mesmos!”.

Veja como ficou o rosto da chef de cozinha abaixo: