Durante o serviço operacional da manhã deste domingo (23), militares do 2º Batalhão prenderam um homem de 31 anos, com arma de fogo e munições. O fato ocorreu no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2.

Segundo informações dos militares, eles foram acionados via CIOSP para realizar a averiguação de um suspeito foragido da justiça. A equipe ao chegar ao endereço repassado, conseguiu visualizar o homem, que tentou se evadir, mas foi detido pela guarnição.

Durante a busca pessoal foi localizada uma espingarda, calibre 16, com sete cartuchos não deflagrados. O homem, que é foragido da justiça, ainda durante a abordagem confessou autoria em homicídio cometido no bairro, no dia 30 de janeiro do corrente ano.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.