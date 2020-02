LOs agentes da Polícia Civil, através da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Dcore), conseguiram prender o último suspeito de ter participado de um latrocínio no dia 16 de janeiro, que vitimou a sogra da Secretária de Fazenda do Acre. A prisão do homem aconteceu na madrugada deste domingo (23), no Bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O crime aconteceu no Ramal do Macarrão, no Bairro Belo Jardim, quando 3 pessoas entraram na casa para roubar objetos e o carro do casal Cosmo Moura, de 43 anos, e Tereza Silva Santos, de 64 anos, sogra da secretaria Semirames Dias. Os criminosos acabaram matando o casal durante o assalto após Cosmo reagir.

Em menos de 24 horas foram presos dois suspeitos suspeitos e o terceiro envolvido foi preso neste domingo, por volta das 5h30, na mesma região em que moravam as vítimas. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

As investigações ainda não foram concluídas, os delegados falam que na conclusão do inquérito haverá uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso.