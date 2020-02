O pastor Frank Amedia, através do ministério Pouts Shield, tem uma estreita aliança com a comunidade cristã na China. Em entrevista a Steve Strang, fundador da revista Charisma, ele disse que pessoas infectadas pelo coronavírus estão sendo curadas e o Evangelho está sendo pregado.

“Tivemos relatos de cristãos sendo curados deste vírus pelo poder de Deus e pela cura de Deus”, diz Amedia. “Minhas fontes me dizem a mesma coisa, sempre que há esse tipo de problema — como aconteceu com a SARS”.

O pastor diz que o coronavírus, agora batizado de COVID-19, é a terceira praga a atingir a China no período desta geração. No entanto, ele ressalta que o governo é opressor, as procuram ajuda em outro lugar — é aí que a igreja tem a oportunidade pregar o Evangelho.

“Nos disseram que as pessoas estão vindo em multidões para as igrejas, igrejas domésticas, porque há evangelismo nas ruas, de pessoa a pessoa, há cura sobrenatural”, afirma.

Amedia também disse que há muitas informações sobre o coronavírus que não são relatadas pela mídia. Até esta quarta-feira (19), a Organização Mundial da Saúde informou que o número de mortos na China chegou a 2.114 e o total de casos confirmados no país é de 74.639.

Segundo fontes da Amedia, no entanto, o número de mortes e infecções é muito maior do que os meios de comunicação estão retratando. O pastor acredita que o número de mortes está na casa das dezenas de milhares.

“O que ouvimos é que, enquanto isso estava sendo suprimido pelo governo da China, pessoas estavam morrendo em Wuhan, que é a capital da província de Hubei, na área central da área industrial da China”, diz Amedia.

“Nos disseram que as pessoas estavam morrendo antes mesmo da internação. Os hospitais não sabiam o que fazer com elas. Disseram para voltarem para casa, mas elas estavam morrendo. E a maioria das histórias que estamos recebendo é que muitas delas foram cremadas rapidamente — algumas cremadas e nem sequer identificadas para suas famílias, que ainda procuram pessoas”, reporta.

O vírus também não é restrito a Wuhan, mas está espalhado por toda a China, que estabeleceu quarentenas em diversas áreas, indica Amedia, baseado em relatos de cristãos e empresários chineses.

Amedia diz que há registros de mais de 2 milhões de assinaturas de chineses pedindo transparência, verdade e liberdade de expressão na China.