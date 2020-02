Uma cadela foi encontrada com vários ferimentos de faca e agonizando na garagem de um hotel, no Centro de Rio Branco, na manhã deste sábado (22). A suspeita é de que a cadela também tenha sido abusada sexualmente. Mesmo com resgate e cuidados de uma veterinária, o animal morreu horas depois.

A empresária Mariana Marini, da ONG Resgata Animal, foi ao local após receber algumas ligações denunciando o caso.

“Verificamos que a situação dela era bem crítica, levamos para a clínica, mas ela não resistiu. Foi maus tratos, levou facadas e, possivelmente, foi abusada sexualmente. Uma pessoa que conhece meu marido estava no local, viu o animal nessa situação, e, sabendo que sou da ONG, entrou em contato”, confirmou.

FERIMENTOS

Mariana contou que o animal tinha umas oito perfurações de faca, sendo que uma delas atingiu uma veia do pescoço que sangrou bastante. Ela acredita que o animal era da raça vira-lata. Na clínica veterinária, foi constatado também que a cadela tinha câncer.

“A situação era bem triste, estamos acostumados a pegar animais doentes na rua, atropelados, mas em um caso desse tão forte acaba abalando mesmo. Deveria ser mais velha, estava com câncer, mas o estado do animal não era tão ruim, embora estive com câncer. O que fez ela morrer foram os ferimentos”, lamentou.

A empresária acredita ainda que os maus tratos contra o animal foram praticados durante a madrugada deste sábado. Apesar da violência, Mariana revelou que não acionou a polícia por não saber quem maltratou o animal.

“É crime, e, por diversas vezes, entramos em contato com a polícia, mas não resolvem. Essa é a realidade que sempre acontece, só que ninguém presta atenção. Em Rio Branco tem três ONGs e temos casos assim quase que constantemente, fazemos denúncia anônima, boletim de ocorrência, mas não resolvem nada. Precisamos de um olhar da população em geral para isso, mas não existe”, disse.