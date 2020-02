O comediante estadunidense Brad Williams arrecadou mais de 200 mil dólares para levar para a Disney o pequeno australiano Quaden Bayles, que viralizou em um vídeo em que aparece falando do bullying que sofre por ter nanismo.

Brad criou uma vaquinha na web depois de se comover com as imagens em que o garoto de 9 anos aparece chorando e dizendo que quer morrer. “Criei essa vaquinha para dizer a Quaden que o bullying não será tolerado e que ele é um ser humano maravilhoso que merece alegria. Quero trazer Quaden e a mãe para os Estados Unidos, hospedá-los um ótimo hotel e levá-los para a Disney. Isso não é apenas para Quaden, é para todos que sofreram bullying em suas vidas e ouviram que não eram bons o suficiente. Vamos mostrar a Quaden e aos outros que há coisas boas no mundo e que eles são dignos delas”, escreveu o comediante, que também tem nanismo.

O COMEDIANTE BRAD WILLIAMS (FOTO: GETTY IMAGES)

O excesso arrecadado pela vaquinha será doado para organizações anti bullying, de acordo com Brad. Além do comediante, estrelas como Hugh Jackman também expressaram seu apoio nas redes sociais. “Quaden, você é mais forte do que pensa, amigo. E não importa o que aconteça, estou do seu lado”, disse o ator australiano em um vídeo postado no Twitter. O jogador de rugby Joel Jayden Thompson também reuniu o time para mandar uma mensagem ao garoto.

Depois de toda repercussão, Quaden deu uma entrevista ao canal de Tv australiano NITV nesta sexta (21), agradecendo o apoio. “Se você sofre bullying, apenas se defenda e não ouça o que eles dizem. Os pais deveriam ensinar os filhos a serem legais com quem tem alguma deficiência”, disse o menino

Tudo começou na terça (18), quando com o coração partido, a australiana Yarraka Bayles publicou o vídeo do filho Quaden, 9 anos, em uma rede social. Chorando desesperadamente, o garoto pergunta “qual é o motivo das agressões” e diz que gostaria de morrer.