A noite deste sábado, 22, foi marcada por muita alegria e tranquilidade. O Carnaval nos bairros, realizado pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com as comunidades garantiram as famílias um ambiente com música, comidas típicas e segurança. A prefeita Socorro Neri fez questão de visitar os bairros Aeroporto Velho, Universitário, Manoel Julião, Vila Ivonete e Novo Mercado Velho.

Por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), a prefeitura apoia dez bairros na realização da festa de Carnaval garantindo as bandas, infraestrutura e apoio de algumas secretarias como Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

Socorro Neri afirma que esse modelo de parceria entre gestão e comunidade atende as necessidades de todos. “Acreditamos que esse formato, descentralizado, está dando certo. Estamos tendo também o apoio do governo do Estado, e todo aparato de segurança pública, vamos repetir o sucesso que foi o ano passado com índice zero de violência”, disse.

O vereador Rodrigo Forneck, que também visitou os locais de festa, ressalta que a cultura traz oportunidade de lazer, renda extra e interação pacífica. “Nesse sábado de Carnaval estamos diantes de muita festa, famílias brincando em segurança, alguns ganhando um dinheirinho extra com suas vendas de comidas e bebidas, além dos trabalhadores da cultura que fazem a folia acontecer e também ganham nesse período”, falou.

O Carnaval nos bairros também para movimentar a economia local. Os pequenos empreendimentos se preparam para aumentar o lucro em até três vezes. É o caso do pipoqueiro Roney Amorim, que está no Carnaval do Manoel Julião. “Geralmente eu tenho um faturamento de R$ 200 por dia, mas no Carnaval esse valor sobe para uma média de R$ 600”, contou.

Já no Aeroporto Velho, a barraca do senhor Antonio Borges é uma tradição. Morador do bairro há mais de 40 anos, ele conta que toda família aproveita essa época para melhorar a renda. “Nos já trabalhamos a muitos anos vendendo comida e bebida. Esse ano, nosso Neto que completou a maior idade está aqui nos ajudando também. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha”, destacou.

O diretor presidente da FGB, Sérgio Carvalho, parabenizou o empenho das Associações de Bairro na realização das festas. “Passamos pelas maioria dos bairros hoje e, em primeiro lugar quero parabenizar a organização das associações, o empenho dos presidentes, que a prefeitura impulsiona entrando com as atividades artísticas e estrutura”, enfatizou.