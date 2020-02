Em 2020 como em todos os anos, o movimento de compras e vendas de castanha aumenta na fronteira, a economia gira nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija capital de Pando, famílias inteiras esperam essa época para buscar seu sustento ou até mesmo como forma de complementação de renda.

Um fato inusitado aconteceu com Francisco Maciel de 34 anos, casado e pai de dois filhos , de acordo com um familiar, o brasileiro teria ido buscar castanha e durante o percurso a moto apresentou problemas, quando o mesmo parou para olhar o motor, a moto teria explodido, causando lesões e queimaduras graves. Maciel chegou a desmaiar por duas vezes, em seguida foi encaminhado para o hospital e segue internado no hospital regional do Alto Acre.