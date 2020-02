Dois homens não identificados causaram pânico aos pacientes após iniciarem uma briga dentro da UPA da Baixada da Sobral, na tarde deste sábado (22).

Segundo informações de populares, os homens iniciaram uma discussão envolvendo questão de ciúmes e a discussão evoluiu para agressão física entre as salas de observação e a emergência da unidade de saúde.

As pessoas que estavam na recepção da UPA da Baixada acabaram correndo para fora do local, porque a primeira informação que chegou foi que estava ocorrendo um assalto.

Um internauta gravou um vídeo mostrando o momento exato que os homens começam a brigar, e a equipe de profissionais da saúde junto com alguns pacientes tiveram que intervir.

A reportagem esteve na UPA para pegar informações, e ouviu reclamações da falta de Segurança no local.

A Secretária Estadual de Saúde do Acre (SESACRE) informou que durante uma briga entre pacientes, a direção deve chamar a polícia militar.

Ainda segundo a assessoria de Inprensa da Sesacre, a Segurança interna das Unidades de Saúde não são de suas responsabilidades, fica sempre um número do comandante do Batalhão para que nesses casos acione as guarnições de plantão.

Veja o vídeo: