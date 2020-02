Adereços coloridos e brilhosos, purpurina e samba no pé não faltaram durante a Escolha da Realeza de Rio Branco, promovida pela Prefeitura de Rio Branco na primeira noite de Carnaval, 21, no Novo Mercado Velho.

O evento escolheu os representantes de quatro categorias: Rei Momo, Rainha Trans, Rainha Gay e Rainha do Carnaval. Em um total de 18 participantes, os grandes vencedores foram Wellington Fraga, Rose Marry, Cris D’avila e Carol dos Santos, respectivamente. Na ocasião, a prefeita Socorro Neri esteve presente durante toda a apresentação e coroou cada um dos campeões.

“Estamos muito contentes de estar abrindo o Carnaval com esse Concurso da Realeza. Cada um deles apresentou um show à parte, e certamente são todos vitoriosos. Nossa gestão valoriza esses movimentos culturais tão bonitos e que embelezam ainda mais a folia da nossa cidade. Rio Branco vai respirar pelos próximos dias muita alegria, em uma festa feita por para toda a família”, destaca a prefeita.

Responsável pelas chaves da cidade pelos próximos cinco dias, o Rei Momo Wellington Fraga deixou seu recado aos foliões rio-branquenses: “Espero que todos curtam o Carnaval com muita alegria, muito amor, que seja uma festa de paz e união. É isso que passarei em minhas mensagens pelos próximos dias”.

Já a rainha do Carnaval, Carol dos Santos, ressaltou que a torcida foi uma das grandes responsáveis por sua vitória. “O público me trouxe bastante energia positiva, e eu senti muito isso é extravasei na minha apresentação”, conta.

Participando pela primeira vez da competição, a Rainha Gay Cris D’avila disse, com muito humor: “Vim para ganhar experiência e acabei levando o trono”.

Diferente disso, a Rainha Trans Rose Marry já participou outras vezes da Escolha da Realeza e, inclusive, foi a grande campeã de 2018. “Esse ano estava muito concorrido e, sinceramente, nem esperava o primeiro lugar. Mas eu reconheço que me esforcei muito, trabalhei bastante e que mereci a vitória”, afirma.

Mercado Folia

O Mercado Folia se estende entre os dias 22 e 24. No sábado, 22, a programação se inicia às 17h, com um bailinho infantil e apresentação da tradicional Marujada Brig Esperança, seguido pelo grupo de folguedo Jabuti Bumbá, às 18h. Na sequência, sobe ao palco do Novo Mercado Velho o grupo Moças do Samba, às 19h, e Samba Arregaça-aê, às 20h. Quem encerra a noite será a banda Resgate Tropical, das 22h a 00h.

No domingo, 23, Carlinhos Bahia e Banda Siri na Lata abre as festividades com o bailinho infantil, também às 17h. A partir das 18h, o bloco Urubu Cheiroso fará seu cortejo pelas pontes Juscelino Kubitschek e Cel. Sebastião Dantas. Às 21h, será a vez do grupo Clube Retrô e o Bloco do Iê Iê Iê apresentarem clássicos dos Beatles em ritmo de Carnaval. A noite se encerra com Álamo Kário e banda.

A segunda-feira, 24, começa com o agito do Maracatu Nação Pé Rachado, às 17h, seguido pela apresentação do MOA – Música Ocidental Amazônia: Cumbias e Baques, às 18h. Na sequência, às 19h, Alberan Moraes e banda sobe ao palco. O agito do axé toma de conta do Novo Mercado Velho com o grupo Terreirão do Samba, às 21h, e Sandra Melo e banda, às 22h.

A última noite de Carnaval, 25, começa com mais uma apresentação da Marujada Brig Esperança e bailinho infantil, às 17h, seguido de André Dantas e grupo Apuí, às 18h. A partir das 19h, os blocos de Carnaval começam suas apresentações na Avenida Epaminondas Jácome, durante o Desfile dos Blocos Carnavalescos de Rio Branco. A festa se encerra com a apuração e show do Edu Safadão e banda.

Além da programação no Novo Mercado Velho, a Prefeitura de Rio Branco ainda apoia a programação do Carnaval nos Bairros. Ao todo, serão 10 localidades da capital acreana com uma programação própria. São eles: Procon, Cadeia Velha, Manoel Julião, Esperança, Universitário, Aeroporto Velho, Tucumã I e II, Cidade do Povo e Mascarenha de Moraes.