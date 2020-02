O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, passa por um verdadeiro inferno astral em Cruzeiro do Sul que vem sem refletindo nas ruas.

Na manhã de sexta-feira, 21, Ilderlei discursava no microfone no meio de uma manifestação de agentes comunitários de saúde na frente do prédio da prefeitura do Município quando uma professora da Ufac passou pelo local e disparou: “Mentiroso! Tem que ser preso!”. O prefeito reagiu aparentemente constrangido.

Semana passada, a Polícia Federal desencadeou a Operação Presságio e prendeu secretários da prefeitura de Cruzeiro do Sul por suposto envolvimento em uma esquema de corrupção em uma ONG local administrada pelo Município.