O jovem João Paulo, que ficou conhecido nas redes sociais por viajar sobre o compartimento da roda de um ônibus entre Rio Branco e Porto Velho há 20 dias, voltou a ser flagrado tentando se aventurar outra vez debaixo de um ônibus da empresa Itamarati que faz a linha entre Porto Velho e Cuiabá.

O flagra ocorreu na hora do embarque dos passageiros. Ao fazer uma breve vistoria no veículo, ainda na rodoviária, o motorista viu o rapaz atrás da roda.

Uma semana antes, João Paulo, trajando um vestido, foi flagrado em outro veículo que seguia de Porto Velho para Manaus. O jovem tem problemas psicológicos.

Os motoristas de empresas de ônibus interestaduais que trabalham no estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso passaram a manter constante alerta durante os embarques com o objetivo de evitar eventual tragédia.

