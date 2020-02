O jovem Mateus Aparecido da Costa, de 21 anos, conhecido como Cidinho, foi morto com três tiros, na tarde deste sábado (22), na Estrada do Calafate, no Bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Cidinho foi vítima de uma emboscada, quando pessoas pediram para ele ir até um açougue buscar carne encomendada, mas no local havia dois homens armados aguardando o jovem. Quando o rapaz chegou, foi ferido com três tiros, e tentou correr para escapar dos projeteis. Ele ainda correu por cerca de 100 metros, mas acabou caindo dentro de um terreno baldio e morreu no local.

Ainda segundo um policial militar, a guarnição que estava realizando ronda naquela área recebeu um trote de um roubo no Residencial Jequitibá, e quando foram atender essa ocorrência, acabou acontecendo o homicídio. O PM também disse que foi uma estratégia de uma facção rival a de Cidinho para efetuar o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar a morte de Cidinho. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares colheram informações sobre os autores do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime, segundo a polícia, seria a guerra entre facções. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.