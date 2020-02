O Corpo de Bombeiros encerrou, neste sábado (22), as buscas pelo suposto avião que teria caído na área de mata do km 18 do ramal do Espinhara, na BR-364, entres os municípios de Bujari e Sena Madureira.

Segundo o major Falcão, “foram feitas todas as tentativas para encontrar a suposta aeronave. Foram utilizadas técnica de varredura em selva via terrestre e utilização de trones em busca aérea. Por fim se esgotou as possibilidades de acidente na área indicada”.

O major disse ainda que o “corpo de bombeiros fez todos os esforços na preservação de vidas e patrimônios”.

Ao total foram três dias de buscas, sendo iniciado na manhã dessa quinta-feira (19) e encerrada na tarde deste sábado (22).

Foram utilizados todos os recursos possíveis, inclusive os homens do Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Militar, drone e uma varredura foi realizada, mas nada foi encontrado. Diante de todas as negativas foi encerrado as atividades.