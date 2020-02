Um homem ainda não identificado realizou um assalto em um ônibus que faz a linha do Tancredo Neves, na noite desta quinta-feira (21). O fato aconteceu na parada final do coletivo, que fica no Bairro Tancredo Neves, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações do motorista, o homem chegou de motocicleta e, de posse de uma pistola, parou na frente do ônibus, entrou no veículo e anunciou o assalto. O criminoso apontou a arma para a cabeça do condutor do veículo e subtraiu R$ 60,00 reais do caixa, o celular e a carteira do motorista. O bandido ainda foi até os passageiros, pegou os pertences das vítimas e, em seguida, fugiu na moto.

O motorista do ônibus levou o veículo à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde fez um Boletim de Ocorrência e informou aos militares as características do suspeito. Os agentes ainda tentaram procurar pelo criminoso na região onde acontece o assalto, mas não obtiveram êxito.