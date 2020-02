O empresário e apresentador Silvio Santos não aceitou o pedido de demissão de sua filha, Silvia Abravanel, que pediu para sair do comando do programa infantil Bom Dia & Cia, após ser detonada nas redes sociais por internautas que a acusaram de constranger três funcionários ao vivo no SBT.

Após a repercussão do caso que aconteceu na quarta-feira, 19, o nome de Silvia Abravanel chegou a ficar entre os mais replicados do Twitter, com críticas à segunda filha de Silvio Santos.

Incomodada pelas críticas, Silvia Abravanel decidiu pedir demissão e deixar o comando do Bom Dia & Cia. Porém, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, Silvio Santos, e a alta cúpula da diretoria do SBT, não concordaram com a auto-demissão da apresentadora de 49 anos e ela deverá retomar ao comando da atração infantil depois de passar um pequeno período de férias, fora do ar.

Vai para Orlando

Por enquanto, o certo é que Silvia irá viajar para Orlando, nos Estados Unidos, onde irá se encontrar com o pai, Silvio Santos, que está passando um temporada em solo norte-americano. Lá, a apresentadora irá conversar com o pai sobre seu pedido de demissão.

Entenda

Na quarta-feira, 19, Silvia Abravanel foi acusada de constranger 3 funcionários da equipe do Bom Dia & Cia. A herdeira de Silvio Santos foi responder com deboche à informação repassada por um site que culpou a comunicadora de deixar a equipe a ver navios quando ela não ia ao trabalho.

Nesse meio tempo em que Silvia estará fora do ar, o SBT irá exibir as animações no Bom Dia & Cia sem nenhum apresentador.