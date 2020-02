Com direito a demonstrações artísticas do grupo Marujada Brig. Esperança e dos blocos carnavalescos, a Prefeitura de Rio Branco apresentou na tarde de quarta-feira, 19, nos jardins de sua sede, a programação do Carnaval 2020, que será realizado entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

O Novo Mercado Velho será o grande palco da folia durante a quina carnavalesca, e receberá grandes eventos como a Escolha da Realeza 2020, o Mercado Folia e o tradicional Desfile dos Blocos.

Além da programação da folia de Rio Branco, o Ministério Público do Acre (MPAC) também lançou durante o evento a campanha “Carnaval Sem Assédio”, de autoria da procuradora Patrícia Rêgo, que visa combater o assédio e importunação sexual durante as festas. Para isso, preparou um conjunto de ações, conteúdos e peças de comunicação para prevenir abusos e atos grosseiros que possam atentar contra a dignidade sexual e liberdade dos foliões, prezando por um ambiente festivo, respeitoso e consciente.

“Que alegria podermos fazer o lançamento da programação do nosso Carnaval junto com essa importantíssima ação do MPAC. No ano passado, nossa folia teve o índice zero de violência, e neste ano estamos unindo esforços para que isso se repita, inclusive com clima de respeito, de convivência familiar e comunitária. Reforçaremos essa mensagem da campanha contra o assédio em nosso Carnaval e também nas 10 comunidades que estão organizando sua folia com o nosso apoio”, destacou a prefeita Socorro Neri.

A procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane, reforçou que além da campanha, membros do Centro de Atendimento à Vítima estarão à disposição durante os dias de folia. “Também lançamos um QR Code que estarão disponíveis em todas as nossas peças que, ao acessá-lo, levará direto para um canal direto no Whatsapp para fazer sua denúncia, caso necessário”.

Programação do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco

A festa se inicia na sexta-feira, 21, a partir das 18h, com a Escolha da Realeza de Carnaval 2020. A competição definirá quem serão os representantes deste ano nas categorias de Rei Momo, Rainha Trans, Rainha Gay e Rainha do Carnaval. O evento se encerra com o show de Ferdiney Ryos e banda.

Já o Mercado Folia se estende entre os dias 22 e 24. No sábado, 22, a programação se inicia às 17h, com um bailinho infantil e apresentação da tradicional Marujada Brig Esperança, seguido pelo grupo de folguedo Jabuti Bumbá, às 18h. Na sequência, sobe ao palco do Novo Mercado Velho o grupo Moças do Samba, às 19h, e Samba Arregaça-aê, às 20h. Quem encerra a noite será a banda Resgate Tropical, das 22h a 00h.

No domingo, 23, Carlinhos Bahia e Banda Siri na Lata abre as festividades com o bailinho infantil, também às 17h. A partir das 18h, o bloco Urubu Cheiroso fará seu cortejo pelas pontes Juscelino Kubitschek e Cel. Sebastião Dantas. Às 21h, será a vez do grupo Clube Retrô e o Bloco do Iê Iê Iê apresentarem clássicos dos Beatles em ritmo de Carnaval. A noite se encerra com Álamo Kário e banda.

A segunda-feira, 24, começa com o agito do Maracatu Nação Pé Rachado, às 17h, seguido pela apresentação do MOA – Música Ocidental Amazônia: Cumbias e Baques, às 18h. Na sequência, às 19h, Alberan Moraes e banda sobe ao palco. O agito do axé toma de conta do Novo Mercado Velho com o grupo Terreirão do Samba, às 21h, e Sandra Melo e banda, às 22h.

A última noite de Carnaval, 25, começa com mais uma apresentação da Marujada Brig Esperança e bailinho infantil, às 17h, seguido de André Dantas e grupo Apuí, às 18h. A partir das 19h, os blocos de Carnaval começam suas apresentações na Avenida Epaminondas Jácome, durante o Desfile dos Blocos Carnavalescos de Rio Branco. A festa se encerra com a apuração e show do Edu Safadão e banda.

“São cinco dias de muita alegria na nossa cidade. A prefeita Socorro Neri acredita nesta que é uma das maiores expressões da cultura brasileira, por isso, não abriu mão de realizar essa linda festa. Além de promover a folia de forma segura para toda a família, ainda valorizaremos a classe artística rio-branquense. Ao todo, teremos apresentações de 33 bandas, quatro grupos de cultura popular, três blocos carnavalescos e 18 candidatos à Realeza”, destaca o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.

Carnaval nos Bairros

Além da programação no Novo Mercado Velho, a Prefeitura de Rio Branco ainda apoia a programação do Carnaval nos Bairros. Ao todo, serão 10 localidades da capital acreana com uma programação própria. São eles: Procon, Cadeia Velha, Manoel Julião, Esperança, Universitário, Aeroporto Velho, Tucumã I e II, Cidade do Povo e Mascarenha de Moraes.

“Esse é um modelo que começou ainda na gestão do prefeito Marcus Alexandre e que a prefeita Socorro Neri decidiu continuar com essa parceria, pois realmente deu muito certo. É uma forma de diversos bairros terem sua festa de forma descentralizada, com muita paz, segurança e alegria. Além disso, esse formato ainda fomenta a economia criativa, pois movimenta todo o comércio do entorno”, afirma Sérgio.

Confira a programação do Carnaval nos Bairros:

PROCON

Dias: 21, 22, 23, 24 e 25

Hora: 19h às 02h

Endereço: Rua Benedito Maia

CADEIA VELHA

Dias: 21, 22, 23, 24 e 25

Hora: 18h às 00h

Endereço: Ao lado da 4ª Ponte

MANOEL JULIÃO

Dias: 22, 23, 24 e 25

Hora: 18h às 01h

ESPERANÇA

Dias: 22, 23, 24 e 25

Hora: 18h às 00h

Endereço: Rua Euclides da Cunha

UNIVERSITÁRIO

Dias: 22 e 23

Hora: 18h às 00h

Endereço: AV. Maria Jose de Oliveira

AEROPORTO VELHO

Dias: 22 e 23

Hora: 18h às 00h

Endereço: Em Frente ao Centro Cultural Lydia Hammes

TUCUMÃ

Dias: 24 e 25

Hora: 18h às 00h

Endereço: Parque do Tucumã –AV. Central – Praça de Eventos

TUCUMÃ BLOCO: VAI QUEM QUER

Dia: 23

Hora: 15h às 21h

Endereço: Av. Noroeste esquina com a W 9

TUCUMÃ I E II

Dias: 24 e 25

Hora: 18h às 00h

Endereço: Parque do Tucumã – AV. Central – Praça de Eventos

CIDADE DO POVO

Dia: 23 – das 18h às 00h Dia: 24

Hora: 16h às 00h

Endereço: Rua Maria Elza em frente à Escola Frei Heitor Turrine

MASCARENHAS DE MORAES

Dias: 22 e 23

Hora: 16h às 00h

Endereço: Praça Rivaldo Magalhães