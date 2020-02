Na tarde desta quinta-feira, 20, a prefeita Socorro Neri assinou a ordem de serviço que marca o inicio da obra de uma quadra coberta de grama sintética, financiada com emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

A quadra é um antigo sonho dos moradores da Cidade do Povo. “A gente vê aqui os parceiros da Associação de Moradores, reunindo as crianças e os jovens com muito esforço para jogar, no calor forte, debaixo do sol quente”, relatou a presidente do Setor II do bairro, Anete Jardim.



“Tenho feito questão de dizer que o senador Petecão tem sido um parceiro forte da prefeitura e da população, colocando recursos para aquilo que é necessário. Temos em seu gabinete uma extensão da Prefeitura. Sou muito grata ao senador por essa união porque, certamente, quem ganha com isso é a população”, disse a prefeita Socorro Neri .

Cobertura metálica, instalação de alambrado, arquibancada, iluminação, instalação de equipamentos esportivos, tela de proteção e acessibilidade fazem parte da construção da nova quadra, que totaliza mais de R$ 590 mil em investimentos. Sergio Petecão destacou as oportunidades que o esporte pode trazer para juventude. “Tenho uma relação muito próxima com o esporte, porque acredito que quando os nossos jovens estão praticando alguma atividade física, isso impede que eles estejam sendo desviados para outros caminhos”, frisou.

Além dessa, a Prefeitura já construiu mais duas quadras: uma no bairro Seis de Agosto e outra no Tucumã, em parceria com o senador. Na oportunidade, a prefeita garantiu que “para além daquilo que está previsto a Prefeitura vai realizar outras benfeitorias. Acredito que poderia ser um espaço para convivência, ou para crianças, ou para quem fica esperando sua vez de jogar. Enfim, algo para que as famílias se sintam contempladas e possam desfrutar”, concluiu.

Melhorias garantidas

Durante a solenidade, lideranças do bairro fizeram questão de agradecer à prefeita Socorro Neri por estarem recebendo outras melhorias que já haviam reivindicado. “Não podemos deixar de agradecer a prefeita por tudo que temos recebido aqui. Nosso bairro vivia na escuridão e hoje está iluminado. Além disso, temos ações voltadas para saúde e a melhoria das nossas vias. Estamos muito agradecidos a prefeita por ela ter olhado por nós”, relatou Robson Silva, morador e ex-presidente da Associação de Moradores da Cidade do Povo.